ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İkimizin Sırrı 3. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır.

Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır. Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM CANLI İZLE