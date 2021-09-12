Leyla Feray ve Aras Aydın'ın başrolü paylaştığı İkimizin Sırrı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan İkimizin Sırrı 6. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 6. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Alp ve Neva evlilik sırlarını zor da olsa korumayı başarır. Diğer yandan Emir ve Korhan tehlikeli bir ortaklığın tohumlarını atarlar. Neva mutfağın başına geçmiştir, fakat önce ekibe kendini ispat etmek zorundadır.

Alp'in yaptığı büyük iş anlaşması şerefine özel bir davet düzenlenir. Alp ve Neva bu özel gecede hiç beklemedikleri yerlerden sınanacaktır.

İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV İKİMİZİN SIRRI 6. BÖLÜM CANLI İZLE