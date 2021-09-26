Pazar akşamları Atv'de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 8. bölümün kaçırmak istemeyenler için haberimizde İkimizin Sırrı 8. bölüm full, tek parça izle | İkimizin Sırrı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İKİMİZİN SIRRI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜM İZLE

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir.

Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister.

Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer.

Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.

İKİMİZİN SIRRI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV İKİMİZİN SIRRI 8. BÖLÜM İZLE