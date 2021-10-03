ATV ekranlarında pazar günleri izleyici karşısına çıkan İkimizin Sırrı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İkimizin Sırrı 9. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM CANLI İZLE

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar.

Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM CANLI İZLE