İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için bugün son ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda 17-20 Nisan'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

TATİL BAYRAMLA BİRLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler için ise bugün son ders zili çaldı.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.