İkinci aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

Aşılama çalışmaları devam ederken sırası gelen vatandaşların randevularını alarak aşı oluyor. Bu kapsamda aşı randevularının nasıl alındığı merak konusu oldu. İki doz şeklinde gerçekleşen aşılamada ilk doz aşının üzerinden belirli bir zaman geçmesinin ardından ikinci doz aşılama gerçekleştiriliyor. Peki İkinci aşı randevusu nasıl alınır? Yanıtları haberimizde...

İKİNCİ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiği ifade edilmişti. Aşılamada 55 yaşından büyüklere de aşı sırasının geldiğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar aşı randevularını almaya başladı. Vatandaşlar ayrıca ikinci aşı randevularının nasıl alınacağını merak ediyor. Aşı randevuları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 randevu hattı üzerinden alınmaktadır.

İkinci aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS telefon hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Kademe kademe gerçekleşen aşılama programında yeni risk grupları tanımlanarak aşılamaya dahil ediliyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aşı randevusu yapmak için öncelikle kişisel bilgilerle sisteme giriş yapılması gerekiyor. Ardından ekrana gelen aşı randevusu al sekmesine tıklanması gerekmektedir.

Bu sekmeye tıkladıktan sonra aşı randevusu talep edilebiliyor. Ancak aşılama sırası gelip gelmediğinden emin olmak gerekiyor. Aşılama sırası gelmeyen vatandaşların karşısına bu sekme çıkıyor. İlk aşısını olup ikinci aşı randevusu alacak olanlar ise sistemin yönlendirmesi ile randevu aşamalarına devam edebiliyorlar.

ALO 182 RANDEVU HATTI

İnternet yerine telefon ile randevu almayı tercih eden vatandaşların 182 randevu hattını aramaları gerekiyor. Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Aşı randevularında vatandaşlar kendilerine en yakın aile hekimleri, kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyorlar.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Aşılama sürecinde vatandaşların merak ettiği bir diğer önemli soru ise randevuların iptal edilip edilmeyeceği. Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olanların aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansları bulunuyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.