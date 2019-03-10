'İkinci Bahar' Bergama'da sahnelendi

İZMİR'in Bergama ilçesinde sahnelenen ve iki usta oyuncu Cihat Tamer ile Bedia Ener'in aşk, romantizm ve komedi yüklü oyunu "İkinci Bahar', izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

İspanyol yazar Alfonso Paso'nun eserinden uyarlanan, yönetmenliğini Serkan Budak'ın yaptığı "İkinci Bahar" isimli oyun, Bergama Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynadı. 56'ncı sanat yılını kutlayan usta oyuncu Cihat Tamer ile Bedia Ener'i tiyatro sahnesinde buluşturan oyunda, ikiliye Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik etti. Bergamalılar tarafından büyük ilgi gören oyun, ayakta alkışlandı. 56'ncı sanat yılını kutlayan 76 yaşındaki Cihat Tamer oyun sonrasında yaptığı açıklamada, "İkinci Bahar" ile 26 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğünü ve Bergama'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Cihat Tamer, "Bergama tarihi ve günümüze taşıdığı kültürü ile muhteşem bir şehir. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bizi sahnede yalnız bırakmadıkları için Bergamalılar'a çok teşekkür ediyorum. Yoğun dizi çekimleri nedeniyle 26 yıldır tiyatro yapmıyordum. Şimdi aslımıza döndük. Çünkü, tiyatro kökenliyim. 56'ncı sanat yılım bitti. Sağlığım yettiği sürece sahnede olmak istiyorum" dedi.

Tamer sahnelenen oyun için ise "İkinci Bahar, her yaşta aşkı ve mutluluğun bulunabileceğini anlatıyor. Romantizm ve komedi yüklü bir oyun" dedi.

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DHA