İkinci el alışveriş sitesinde dolandırıldı

Eskişehir'de, internet üzerinden bir araç satın almak isteyen vatandaş, 200 lira dolandırıldı.

Alınan bilgilere göre; H.U. (31) isimli şahıs, ikinci el bir alışveriş uygulamasında satılık olarak ilanı koyulan bir aracı gördü. İlanı veren şahısla irtibata geçen H.U., satılık araç için 200 TL kapora gönderdi. Bir süre irtibata geçtiği şahıstan haber alamayan H.U. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA