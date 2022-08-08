İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!

Rekabet Kurulu, ikinci el araç alım satımında faaliyet gösteren Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı.

Gül Erdoğan
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Rekabet Kurulu ikinci el araç satan 4 platforma soruşturma başlattı.

Türkiye'nin güzide internet satış noktası olan Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti'ne yönelik soruşturma başlatılması şu sözlerle açıklandı;

İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!

"Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi."

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