İkinci el araç ticareti yapanlar dikkat: Son gün 31 Ağustos

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İkinci el taşıt ticareti yapan işletme ve kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Pekcan'ın yaptığı açıklamada satır başları şöyle;

İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos'a kadar yetki belgesini alması gerekiyor

Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak

Düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve suni fiyat artışının önlenmesini amaçlıyoruz

AYRINTILAR GELECEK...