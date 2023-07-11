İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araba satışıyla ilgili önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemenin 15 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ve yönetmeliğe uymayan ilanlara 300 bin liraya kadar ceza verileceği duyuruldu. Bu karar, ikinci el araba alım satımıyla uğraşan kişiler için büyük bir etki yaratacak. İşte detaylar...





İKİNCİ EL ARABA SATIŞINDA ÖNEMLİ KARAR

İkinci el araç satışında önemli bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, ikinci el araçlar belirlenen bir tarihe kadar bayi fiyatını aşamayacak. Bu düzenleme 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak. Yönetmelik, ikinci el araçların sınıfını, markasını, tipini, model yılını ve aksesuar/donanım eklenmesi durumunda üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar veya oranı belirleme yetkisini de Bakanlığa veriyor. İşte ayrıntılar...

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İkinci el araç satışında yapılan düzenlemelerle, tüketicilerin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmek ve adil bir piyasa yapısı oluşturulmak hedeflenmektedir. Yeni yönetmelik kapsamında, ikinci el araçların belirli bir fiyatın üzerinde ilan ve satışının yapılması yasaklanmıştır. Bu kararın amacı, otomotiv sektöründe yaşanan stokçuluk, haksız uygulamalar ve aşırı fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketicilerin daha adil bir ortamda araç satın almalarını sağlamaktır.



Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, herhangi bir kişinin bireysel veya ticari ilanlarının da kısıtlamaya tabi tutulması planlanmaktadır. Bu kısıtlamalara uymayan ilanlar için ilan platformları tarafından uyarılar yapılacak ve kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir. Bu sayede, ikinci el araç piyasasında daha kontrollü bir süreç yürütüleceği ve tüketicilerin yanıltıcı veya haksız ilanlarla karşılaşma riskinin azalacağı düşünülmektedir.

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Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce getirilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması" da ikinci el araç satışlarında dikkate alınacaktır. Bu kısıtlama, aracın satışının yapıldığı tarihten itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre sınırlamasıyla yeniden düzenlenmiştir. Böylece, araç satışında şeffaflığın sağlanması ve tüketicilerin daha güvenli bir şekilde ikinci el araç satın almalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı'nın bu düzenlemelerle birlikte ikinci el araç piyasasını daha sıkı bir şekilde denetleyeceği ve tüketicilerin haklarını korumaya yönelik çalışmalarına devam edeceği öngörülmektedir. Bu sayede, tüketicilerin güvenilir ve adil bir ortamda ikinci el araç alım satımı yapmaları sağlanacak ve sektördeki olumsuz uygulamaların önüne geçilecektir.

Ancak, bu düzenlemelerin ikinci el araç fiyatları üzerindeki etkileri zamanla ortaya çıkacaktır. Düşük fiyatlı araçların daha fazla talep görmesiyle birlikte fiyatların dengeye oturması ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmaları beklenmektedir.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasında gerçekleştirdiği düzenlemelerle tüketicilerin haklarının korunması ve adil bir piyasa yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu düzenlemeler sayesinde, tüketicilerin daha güvenli ve şeffaf bir şekilde ikinci el araç alım satımı yapmaları sağlanacak ve sektördeki olumsuz uygulamaların önüne geçilecektir.