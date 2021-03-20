İkinci el cep telefonu alacaklar dikkat! Artık zorunlu hale geldi

İkinci el telefonlar kullanıcılarının en sık rastladığı sorunların başında, cihazların kısa sürede bozulması geliyordu. Yeni alınan kararla, bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. İkinci el telefonların tamir ve bakımını yaparak satışa sunan işyerlerinde çalışanların, mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), cep telefonlarının satışa sunulması sürecine yeni standart getirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Getirilen düzenleme, MYK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda zorunlu hale getirdi.

Düzenlemede yer alan bilgilere göre, cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak. İş yerlerinde çalışan ancak standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

YAŞANAN SORUNLAR YENİLİĞİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. İkinci el cep telefonu konusunda yaşadığı sorunların artması üzerine, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" 22 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.