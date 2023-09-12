İkinci el konutta fahiş fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı ikinci el konutta fahiş fiyatı affetmedi, yüksek fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza kesti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İkinci el konutta fahiş fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı ikinci el konutta fahiş fiyatı affetmedi, yüksek fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve konut satışındaki fahiş fiyat artışlarına karşı aldığı tedbirler meyvesini veriyor. İkinci el otomobil ve konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş üç ay öncesine nazaran yavaşladı. Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün grubu konut olurken, ilan sitelerindeki artış da dikkat çekti. Diğer yandan yasaklara uymayanlar ise en ağır cezaya çarptırıyor. Yapılan incelemelerde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir satıcıya 349 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan piyasanın dengesini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "ikinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
İlçe dolmuş ücretleri ve öğrenci servisleri yüzde 20 zamlandı
İlçe dolmuş ücretleri ve öğrenci servisleri yüzde 20 zamlandı
Elbistan Belediyesi’nin tekstil fabrikasında ilk üretim yapıldı
Elbistan Belediyesi’nin tekstil fabrikasında ilk üretim yapıldı
Mezitli’de öğrenim yardımı başvuruları başladı
Mezitli’de öğrenim yardımı başvuruları başladı
Son Haberler
Stefan Kuntz: "Gördüğümüz hatalar bizi Hırvatistan maçına daha iyi hazırlayacak"
Stefan Kuntz: "Gördüğümüz hatalar bizi Hırvatistan maçına daha iyi hazırlayacak"
Türk vatandaşın iş yapmak için gittiği Gürcistan’da iş makinesine el konuldu
Türk vatandaşın iş yapmak için gittiği Gürcistan’da iş makinesine el konuldu
Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı
Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı
ABD’de hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante, bir evden tüfek çaldı
ABD’de hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante, bir evden tüfek çaldı
TARİŞ kuru incir fiyatlarını güncelledi
TARİŞ kuru incir fiyatlarını güncelledi
Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu
Sivas’a hızlı trenin gelmesine en çok sevinen Sivaslı bıçak ustaları olmuştu
Mehmet Şimşek, konut kredisi ve ve KKM hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu! ''Borçlanarak zenginlik olmaz''
Mehmet Şimşek, konut kredisi ve ve KKM hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu! ''Borçlanarak zenginlik olmaz''
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Bakan Bolat müjdeyi İzmir’de verdi
Bakan Bolat müjdeyi İzmir’de verdi
Kaskoya ‘elektrikli’ dokunuşu
Kaskoya ‘elektrikli’ dokunuşu
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 74’e ulaştı
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 74’e ulaştı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!