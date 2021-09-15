İkinci elde en çok tercih edilen otomobiller belli oldu! Kullanıcılar o markalardan yine vazgeçemedi!

Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok yöneldiği pazar olan ikinci el otomobil pazarındaki satış oranları açıklandı. Geçtiğimiz ay en çok tercih edilen ve satın alınan ikinci el otomobillerin listesi de belli oldu. Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay toplamda 140 bin 608 otomobil satışı gerçekleşti.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Bu satışlar; Temmuz ayına göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre ise yüzde 37 düştü. Bu yılın ilk 8 ayında yapılan otomobil satışları, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı. Ağustos ayında ikinci el online satışlar içerisinde binek araçların payı yüzde 83, olurken hafif ticari araçların payı yüzde ise 17 oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MARKA

İkinci el online pazarda 2021 Ağustos ayının en çok tercih edilen otomotiv markası, 20 bin 822 adet satış ile Volkswagen oldu. Volkswagen'i, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford markaları takip etti. Ford'un ardında ise 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi markaları yer aldı.

2021'in Ağustos ayında Audi, Toyota'dan 2 adet fazla satış yaparak ilk 10 marka arasına adını yazdırdı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MODEL

Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın, en çok tercih edilen modelleri de belli oldu. Bu listede ise zirve değişmedi.

Satışlarda, Volkswagen'in Passat modeli 6 bin 114 adetle yeniden birinci sırada bulunurken, 5 bin 11 adetle Renault Clio ikinci, 4 bin 572 adetle de Renault Megane üçüncü sırada yer aldı. Bu modellerin ardından ise 4 bin 65 satışla Ford Focus, 3 bin 679 ile Opel Astra, 3 bin 329 ile Toyota Corolla, 3 bin 82 satışla VW Golf, 3 bin 39'la VW Polo, 3 bin 25'le Fiat Egea ve 2 bin 872 ile de BMW 3 Serisi geldi.

EN HIZLI SATILAN RENAULT

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 36 gün olarak karşımıza çıktı. Bu ayda en hızlı satışı yapılan marka ise 28 günle Renault oldu. En yavaş satılan markanın ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes olduğu görüldü.

TİCARİDE EN ÇOK SATILAN ARAÇLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 2 bin 888 adet araç satışıyla Fiat Doblo birinci sırada yer aldı. Doblo'nun ardından 2 bin 599 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 448 adetle Fiat Fiorino, 1.824 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.649 adetle VW Caddy, 1.424 adetle VW Transporter, 1.129 adetle Ford Transit, 1.032 adetle Renault Kangoo, 905 adetle Peugeot Partner ve 734 adetle de Citroen Berlingo araçlarının satışı gerçekleşti.