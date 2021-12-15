İkinci Kaptan ne demek, TDK'ya göre İkinci Kaptan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkinci kaptan ne demek? İkinci kaptan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikinci kaptan kelimesi. Peki ikinci kaptan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikinci kaptan nedir, ikinci kaptan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKİNCİ KAPTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkinci kaptan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ikinci kaptan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinci zabit

