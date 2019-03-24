İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İkinci kattan merdiven boşluğuna düştü

İkinci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sivas'ta bir iş hanının 2. katından merdiven boşluğuna düşen genç yaralandı.

İkinci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sivas'ta bir iş hanının 2. katından merdiven boşluğuna düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Y.Y. (16) isimli genç ikinci kattan dengesini kaybederek merdiven boşluğundaki beton zemine düştü. Yaralanan genç ambulans ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.