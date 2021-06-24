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İkinci kez "Evet" demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış'la nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl düğünlerini erteleyen çiftin yeni düğün tarihi belli oldu.

İkinci kez "Evet" demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, 3 yıldır aşk yaşadığı menajerliğini de yapan Tolga Akış'la geçtiğimiz yıl haziran ayında düğün yapmayı planlamış ancak koronavirüs salgı nedeniyle evlenememişti.

DÜĞÜN 7 TEMMUZ'DA

Magazin D'de yer alan habere göre çift , 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'de yapılacak düğünle dünyaevine girecek. Bastık, Akış çifti 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak.

İkinci kez Evet demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

İKİ KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Zeynep Bastık,  geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısından ikinci kez evlilik teklifi almış ve ikinci kez "Evet" yanıtını vermişti. 

İkinci kez Evet demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

Bastık bu anlarda gözyaşlarına hakim olamamış ve duygusal anlar yaşamıştı.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır.Bir dönem Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

{TITLE_STRIP}Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında? kiminle evleniyor?

İkinci kez Evet demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

{TITLE_STRIP}Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Zeynep Bastık'ın sevgilisi ne iş yapıyor?

İkinci kez Evet demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

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