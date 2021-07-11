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  3. İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

Uşak'ta evlenip anlaşamadığı eşini bırakarak İstanbul'a taşınan İbrahim Dönmez, burada tanıştığı kadına evli olduğunu söyleyemeyince ilginç bir plan hazırladı. Ağabeyinin kimliğe kendi fotoğrafını yapıştıran ve böylelikle ağabeyinin adıyla ikinci kez evlenen Dönmez'in foyası ödeyemediği mobilyalar nedeniyle icralık olunca ortaya çıktı.

İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

Uşak'ta Yaprak D. ile evlenen İbrahim Dönmez, bir süre sonra boşanmak istedi. Ailesi engel olsada mahkemeye giderek boşanma davası açan Dönmez, dava sürerken bu sırada tek başına İstanbul'a taşındı. 

Dönmez, burada Tuğba A.'yla tanıştıktan kısa süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak Tuğba A.'ya evli olduğunu söyleyemeyen Dönmez, duyanları şaşkına çeviren bir plan hazırladı.

Önce Ağabeyi Erhan'ı İstanbul'a çağırdı ardından da kimliğini ele geçirip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sonra ağabeyinin adına aldığı sağlık raporuyla birlikte nüfus müdürlüğüne gitti tüm işlemleri hallettikten sonra da ağabeyi Erhan Dönmez'in kimliğini kullanarak Tuğba A. ile evlendi.

İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

Ağabey ise Uşak'a dönüp evlenme aşamasında olduğu kadınla nikah işlemleri için nüfus müdürlüğüne gitmek istedi. Ancak kimliğini bulamadı. Bu nedenle de kimliğini kaybettiğine dair resmi makamlara başvuru yaptı. Aradan 1 yıl geçtikten sonra ağabeyin evine bir tebligat geldi. Tebligatta  mobilya firmasından eşya aldığı, ücreti ödeyemediği ve bu nedenle icralık olduğu yazılıydı.

İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

Ne olduğunu anlamak için nüfus müdürlüğüne başvuran ağabey duyduklarına inanamadı. Evleneceği kadın yanındayken evli ve bir çocuklu olduğunu öğrenen ağabey yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile evli olduğunu öğrendi. Kardeşinin yaptığı düzenbazlığa öfkelenen ağabey Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

İkinci kez evlenmek isteyen kardeşten akıl almaz plan! Ağabeyi duyunca şoke oldu...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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