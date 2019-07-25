İkinci kez lösemiye yakalanan Şebnem için bağış seferberliği

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (30), ikinci kez lösemiye yakalandı. Köseoğlu'nun internette yaptığı kök hücre bağışı çağrısının ardından binlerce kişi kan vermek için seferber oldu.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Köseoğlu, 2 hafta önce rutin kontrolleri sırasında kan verdi ve hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'a tedaviye giden Köseoğlu sosyal medyadan çağrı yaparak Alanyalıları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.

MASKELİ ŞEBNEM

Hastalığa savaş açan Şebnem Köseoğlu sosyal medyada açtığı "Maskeli Şebnem" kullanıcı ismiyle paylaştığı videoda Alanyalılara seslenerek, "Merhaba Şebnem ben, son zamanda en bilinen adımla maskeli Şebnem. Şu anda lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay'a gidip 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. Yani toplamda 5 dakikada benim ve benim gibilerin hayatını kurtarabilirsin. Hadi bakalım desteklerini bekliyorum" mesajını yayınladı.

BİNLERE ULAŞTI

Çağrı sonrası salı günü, 4 gün sürecek kampanya başlatılarak Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına kök hücre bağışı için Alanya halkı davet edildi. Lösemi hastası Şebnem Köseoğlu'na uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan ilçe halkı, Kızılay çadırına akın etti. İlçe protokol üyelerinin de katıldığı kampanya, sosyal medya üzerinden de destek buldu.

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ DE YALNIZ BIRAKMADI

AHEP Rektörü, öğretim görevlileri ve öğrenciler de Şebnem Köseoğlu'na destek için Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu. AHEP Rektör vekili Mehmet Durdu Öner, "Şebnem bizim ilk akademik personelimiz. Üniversitemiz için çok değerli, kıymetli bir arkadaşımız. Yıllarca kendisi de sosyal yardım konularında üniversitemiz adına çok çalıştı. Maalesef bu hastalığa yakalanması üzücü. Şebnem çok dirayetli, bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Morali çok yüksek, Alanya'mızın da desteğiyle bu hastalığın üstesinden gelecek" dedi.

HERKESE KÖK HÜCRE

Kök hücre bağışı yapmak için Kızılay çadırına gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Türk milletinin her zaman hayırsever ve yardımsever olduğunu çok iyi biliyorum. Kampanya kapsamında sadece Şebnem değil, Şebnem gibi kök hücre bekleyen herkese destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugün vatandaşlık görevimi yaparak bağışta bulundum. Alanya'da yaşayan herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Şebnem kardeşime de Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

GAZETECİLERDEN DESTEK

Kampanyaya gazetecilerle birlikte katılan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise şunları söyledi:

"Şebnem Köseoğlu için gazeteciler olarak kan bağışında bulunmaya geldik. Şebnem başından beri, yani bu hastalığını öğrendiği günden ve ilk tedavi sürecinden bu yana pozitif, umut dolu, hep hayat dolu bir tablo çizdi. Öyleydi de gerçekten. Belki de bu süreci atlatmasındaki en önemli etken buydu. Ben öncelikle Şebnem'in bu mücadelesine destek vermek için buradayım ama bütün gazeteciler olarak aynı zamanda biz bugün kan vermeye geldik. Çünkü biliyoruz ki; yapacağımız küçük bir hareketle birçok insanın yaşamına dokunabiliriz. Biz insanlara bunu anlatırken aynı şeyi yapmamış olmak bizim için doğru değil, o yüzden buradayız. Kızılay kan merkezindeyiz. Kök hücre formlarını doldurduk biraz sonra da bağışımızı yapacağız. Bütün hastalara geçmiş olsun."

Kampanyanın cuma akşama kadar süreceği belirtildi.

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DHA