İkinci rota Polatlı

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Ankara'yı tanıyoruz" kültür gezileri devam ediyor. Geziler kapsamında öncelikle Ankara'nın ilçelerini keşfe çıkan Altındağlılar, şimdi de Polatlı yollarında

Altındağlıların kültür gezileri devam ediyor. Geziler kapsamında ilk olarak Ankara'nın ilçelerinin gezileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu sözünü de yerine getirdi. Altındağlılar, Çamlıdere'den sonra, şimdide Polatlı yollarına düştü. Polatlı gezisi kapsamında, Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olan, 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği toprakları görme imkanı bulan Altındağlılar, Friglerin başkenti Gordion'a da ev sahipliği yapan Polatlı ilçesini yakından tanıyor. Gezi süresince tarihi ve milli havayı soluyan Altındağlılar, tarihin tozlu sayfalarında etkileyici bir tura çıkıyor.

Alagöz'den Gordion'a keşif turu

Polatlı gezisine ilk olarak Alagöz Başkomutanlık Karargahı'nı gezerek başlayan Altındağlı vatandaşlar, daha sonra Malıköy Tren İstasyonu Müzesi'ni, ardından da Polatlı Tarihi Araştırma Merkezi'ni (POTA) geziyor. Öğlen yemeğinin ardından Sakarya Zafer Anıtı'na gelen Altındağlılar, burada şehitlikleri ziyaret edip, Duatepe'ye doğru yola çıkıyorlar. Duatepe'de rehberler eşliğinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı toprakları gezen ve muhabere hakkında bilgiler alan Altındağlılar, Basrikale mevzilerini de ziyaret ediyor. Gezinin son durağı ise Gordion Müzesi Frig medeniyetinin başkenti Gordion'da müzeyi gezen ve tarihi bilgiler edinen Altındağlılar, son olarak Kral Mezarı "Tümülüs"ü de görerek Polatlı gezisini sonlandırıyor.

Öncelik Ankara

"Kültür gezileri yapılacaksa, ilk olarak yaşadığımız şehri yakından tanımalıyız." diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gezi programının bu düşünce doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Başkan Balcı "Ankaramız ve ilçeleri tarihi açıdan pek çok değerli alana, doğal güzelliğe sahip. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri mutlaka görmesi, yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. Buralar şehrin merkezine en fazla 1 saat uzaklıkta. Altındağlı vatandaşlarımız da bu ilçelerimizi görsün, yaşadığı şehri yakından tanısın istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA