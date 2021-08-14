İkinci sezon bomba olacak! İzlenme rekorları kıran Teşkilat'a art arda sevilen oyuncular dahil oluyor! İşte o isimler...

Milli İstihbarat Teşkilatı sisteminin yapısı ve işleyişini konu alan Teşkilat dizisine üç transfer birden yapıldı. Birinci sezonda yakaladığı başarıyı yeni sezonda da garantilemek isteyen diziye senaryonun sağlamlığını artıracak isimler dahil oluyor.

Dizi hakkında hiçbir gelişmeyi kaçırmak istemeyen seyirci heyecanlı bir şekilde 2. sezonun başlamasını beklerken Teşkilat'a katılan isimler hayranlarını sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi dizisinin Memati'si olarak hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un katılmasının ardından üç isim daha netlik kazandı.

PEŞ PEŞE 3 İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterine hayat vereceği öğrenilen Gürkan Ugun'un kızı Roza rolünü yetenekli oyuncu Lara Domaç'ın canlandıracağı söylendi.

Diziye 57 yaşındaki oyuncu Hakan Boyav ve son olarak Akıncı dizisinde Taşkın Komiser karakterine hayat veren Mustafa Açılan da dahil oldu.

TEŞKİLAT KONUSU

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...