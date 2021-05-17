İkinci şok! Ekrem İmamoğlu hakkında bir inceleme daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında bir yeni inceleme daha başlatıldı. Başlatılan incelemenin konusu dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLEREK İNCELEME BAŞLATILDI

Söz konusu iddialar pandeminin ilk başladığı döneme dayanıyor. İddialara göre; İBB İhale Yasası'nın 21. Maddesi'ne dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan alındı. Ancak usulsüzlük olduğu tespit edilen olay, inceleme konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla inceleme başlattı. İmamoğlu hakkında “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun”a dayanarak ön inceleme başlattı. Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi.

"BELEDİYE BAŞKANINA AİT BİR SORUMLULUK DEĞİL"

Yaşananlar hakkında konuşan bir belediye yetkilisi “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre belediye başkanı, ‘Harcama yetkilisi', ‘ihale yetkilisi' olmadığı için mali iş ve işlemlerde belediye başkanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.