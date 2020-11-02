Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe 49. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle öne geçti. Lukas Podolski'nin 52. dakikada topu ağlarla buluşturarak Antalyaspor'a getirdiği sayı ile farkı kapattı. Fakat 84. dakikada Perotti'nin golü ile Fenerbahçe galibiyeti kaptı.

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sarı-lacivertli takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

45 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, rakip kaleye 28 şut atarken, 10'unda isabet buldu. 4 şutu direkten dönen Erol Bulut'un ekibi, 17 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası henüz yeni bir hocayla anlaşmayan Antalyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.

45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

47. dakikada Savunmadan çıkan Serdar Aziz'in Antalyaspor ceza alanının hemen önünden attığı sert şutu Boffin, iki hamlede kontrol etti.

GOL | 49. dakikada Maçın etkili isimlerinden olan Ozan, takımını öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Valencia, savunmadan sıyrıldı ve ortasını açtı. Ozan Tufan'ın gelişine vurduğu şut, ağlarla buluştu ve Fenerbahçe öne geçti. Milli futbolcu, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına bıraktı.

50. dakikada Antalyaspor'da Dever Orgill, Valencia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 52. dakikada Antalyaspor, Podolski ile eşitliği yakaladı. Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski ceza alanına girerken ayağının üstüyle şık bir vuruş yaptı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara yolladı.

55. dakikada Fenerbahçe, Caner Erkin'in kullandığı kornerlerle Antalyaspor kalesinde tehlike yaratıyor. Milli oyuncunun ortasında savunmadan sıyrılan Tisserand, boş durumda kafa vuruşu yaptı, top üstten dışarı çıktı. 1 dakika sonra benzer bir pozisyon yaşandı. Samatta, ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe, Antalyaspor kalesini abluka altına aldı. Orta sahada topla buluşan Luiz Gustavo, bindiren Caner'e uzun pasını aktardı. Caner'in bekletmeden açtığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Pelkas, direği geçemedi.

60. dakikada Fenerbahçe, kalesinde gördüğü golün ardından müthiş bir baskı kurmaya başladı. Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden attığı harika şut, direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Naldo'ya faul yapan Valencia, sarı kart gördü.

61. dakikada Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yerine Diego Perotti, Dimitrios Pelkas'ın yerine ise Papiss Cisse girdi.

62. dakikada Antalyaspor'da Nuri Şahin yerini Fredy'ye bıraktı.

63. dakikada Fenerbahçe yine kanattan geldi. Bu kez Gökhan'ın sağ kanattan ortasına Papiss Cisse kale alanının önünde kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Gökhan Gönül bir kez daha sağ kanattan ortaladı, Diego Perotti'nin kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Boffin'de kaldı.

65. dakikada Ceza alanı içinde topla buluşan Orgill'in geriye çevirdiği topa ceza alanı dışından Podolski çok sert vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Perotti'nin ceza alanına doldurduğu topta Cisse dönerek vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Valencia'nın şutunda top kornere çıktı. Ancak Valencia için bayrak havadaydı. VAR tarafından izleme önerisi geldi. Pozisyonu inceleyen Bahattin Şimşek herhangi bir ihlal olmadığına karar verdi. Oyun, ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşla başladı.

74. dakikada Fenerbahçe'de Samatta'nın yerine Kemal Ademi oyuna dahil oldu.

75. dakikada Antalyaspor'da Lukas Podolski'nin yerine Ersan Adem Gülüm, Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine Ufuk Akyol girdi.

79. dakikada Caner Erkin'in ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia, Kudriashov'a rağmen topu indirmeyi başardı. Ozan Tufan'ın gelişine attığı şut, savunmadan sekip kornere çıktı.

81. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan'ın yerine Sinan Gümüş girdi.

82. dakikada Sol kanattan içeri yapılan ortada arkaya açılan topu Cisse kontrol etti ve şutunu çekti. Savunma çizgiden çıkardı. Devamında Kemal Ademi'nin şutunu savunma yine çizgiden çıkardı.

GOL | 83. dakikada Fenerbahçe'de Diego Perotti, ceza alanında Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı yaptıran Diego Perotti topun başına geçti ve kaleciyi ters köşeye yatırarak Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi ve Sarı Lacivertli forma altında çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

90+1 Antalyaspor akınında Fredy sağ çaprazdan ceza alanına girmeden şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

90 dakika Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.