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İkiz kardeşlerin final gururu! Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde ikiz kardeşler, finalde yarıştı

Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde, ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde yarıştı. Bunun Türk güreşinde ilk kez yaşandığı açıklandı. Her iki sporcunun da en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğu aktarıldı.

İkiz kardeşlerin final gururu! Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde ikiz kardeşler, finalde yarıştı

Antalya'da devam eden Serbest Güreş Milli Takımı seçmelerinde, ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ile Ahmet Karavuş finalde yarışırken, bunun Türk güreşinde ilk kez yaşandığı duyuruldu. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara İlbank Spor Kulübü adına güreşen Ordu'nun Aybastı ilçesinden ikiz kardeşler Muhammed Karavuş ve Ahmet Karavuş, 57 kilo seçmelerinde finale kaldı. Finalde geçen yılın Avrupa ikincisi Muhammed Karavuş, kardeşi Ahmet Karavuş'u mağlup ederek birinci oldu.

HEDEFLERİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Türk güreş tarihinde ilk defa ikiz kardeşlerin böylesine önemli bir finalde karşı karşıya geldiği belirtilerek, her iki sporcunun da en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğu aktarıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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