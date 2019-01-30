İkizdere Barajı’ndan 4 yerleşim alanına içme suyu verilmeye başlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesince maliyetini karşılanan İkizdere Barajı'ndan Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy, Ovaeymir, Kuyulu ve Yeniköy mahallelerine içme suyu verilmeye başlandı.

320 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçen dev yatırım kapsamında Efeler başta olmak üzere civar ilçe ve mahalleler uzun yıllar su sorunu yaşamayacak. İl tarihinde görülmemiş ölçekte yatırımlara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü İkizdere Barajından elde edilen içme suyunu arıtma tesisleri aracılığı ile halka ulaştıracak.

İl genelinde içme suyu alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Efeler ve civar ilçelerin uzun yıllar içme suyu yeterliliğini sağlayacak olan İkizdere Barajını planlandığı gibi devreye almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesince son olarak Efeler'e bağlı Kardeşköy, Ovaeymir, Kuyulu ve Yeniköy mahallelerine de içme suyu verilen İkizdere Barajının yatırım maliyeti 320 milyon TL oldu. Çalışmalar tamamlandıkça plan dâhilinde bulunan diğer yerleşim yerlerine de içme suyu hizmeti verilmeye başlanacak.

"Yatırımımız sayesinde uzun yıllar içme suyu yeterliliği sağlanacak"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İkizdere Barajından 4 mahalleye daha içme suyu verilmeye başlandığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Planladığımız gibi artık Kardeşköy, Ovaeymir, Kuyulu ve Yeniköy mahallelerine de İkizdere Barajından içme suyu veriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımını gerçekleştirip Aydın halkının hizmetine sunduğumuz İkizdere Barajı sayesinde Efeler ve civarı yerleşim yerlerinde uzun yıllar boyunca içme suyu yeterliliği çerçevesinde sorun yaşanmayacak" dedi.

Kaynak: İHA