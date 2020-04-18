İkizler Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında üçüncü sırayı alan İkizler burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve İkizler Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

İKİZLER BURCU GRUBU

Hava grubundan olan İkizler burçları, türünde değişkenlik özelliğini bulundurmaktadır.

İKİZLER BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Merkür

İKİZLER BURCU RENGİ

Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah

İKİZLER BURCU UĞURLU TAŞI

Akik

İKİZLER BURCU UĞURLU SAYISI

5

İKİZLER BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Çarşamba

İKİZLER BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Terazi ve Kova

İKİZLER BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Balık ve Başak

İKİZLER BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Balık ve Başak

İKİZLER BURCUNUN METALİ

Civa

İKİZLER BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

İKİZLER BURCUNUN AĞAÇLARI

Fındık, ceviz, mersin ağacı

İKİZLER BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi düşündüklerimde arıyorum'

İKİZLER BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bulunduğu ortamlara kolay adapte olabilen İkizler burcu, canlılığı ve zekasıyla kendini çok iyi fark ettirebilir. Değişik bir karaktere sahip olması ise onu tanımayanlar için zorluk oluşturabilir. Bir anda değişebilen tavırlarıyla karşısındakini şaşırtır hatta kendisinin yanlış anlaşılmasına bile sebep olabilir. Pratik zekalarını her daim konuşturan bu burca sahip kişiler, enerji ve neşeleriyle çevredekilerin ilgi odağı haline gelebilir. Çok konuşkan olmaları çevredekiler tarafından çoğu zaman olumsuz karşılanır.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uzun boy, kol ve bacaklara sahip olan bu kişiler, koyu kumral saçları ve kahverengi gözleriyle karşısındakinin nefesini kesebilir. Uzağı çok iyi görmeleri gözlemcilik yeteneklerini de geliştirmiştir.

İKİZLER BURCU KADINI

Mantığı hayatlarının büyük bir kesimine koyan İkizler burcu kadını, istediği şeyler için pratikliğini konuşturarak onları kolayca bulur. Genede ilgisiz ve ulaşılmaz birisi gibi görünmesi onun duygulardan önce mantığı ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. Değişik yapısıyla elde tutulması zor bir kadın olan İkizler kadını ile beraber olmak isteyen bir erkek, onun bu hareketli ve değişime açık davranışlarına alışması lazımdır. Çok konuşkan olması ne kadar çevresindekileri uzaklaştırsa da bir o kadar sevecen ve dost canlısı tarafı ile etrafında pek çok kişinin olmasını sağlar. Temiz hava, egzersiz ve uygun besinlere daima gereksinim duyan İkizler burcu kadını, çevresine karışı ne kadar flörtöz bir tavır sergilese de kendisini çekip çevirecek birisine ihtiyaç duyar.

İKİZLER BURCU ERKEĞİ

Hareketli ve değişken yapısı kadında olduğu kadar İkizler burcu erkeğinde de çokça bulunur. Akılcı konuşması ve bilgi birikimiyle çevredeki kişiler tarafından kolayca fark edilebilir. Aşk hayatlarını bilinmezlik içerisinde sürdüren İkizler burcu erkeği, beğendiği kişiyi sevimli tavrı ve sözleriyle kolayca etkileyebilir hatta baştan çıkartabilir. Değişkenlik gösteren halleri ve enerjileri birleşince İkizler burcu erkeği durdurulamaz hale gelir. Gezmeyi ve seyahat etmeyi sıkça gerçekleştiren bu burçtaki kişileri yerinde tutmak oldukça zordur.

İKİZLER BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Hayatlarının çoğunu mantık çerçevesinde sürdüren İkizler burcuna aşkla yaklaşmak oldukça zordur. Değişkenliği seven bu burç grubu duygusallıktan çoğu zaman uzak durur. Uzun ilişkilerin insanı olmayan İkizler burcu insanı en ulaşılmaz kişileri bile kendilerine bağlamasıyla da ünlüdür. İkizler burcu insanına eş veya partner olacak kişi ona daima istediği şeyleri vermelidir. Çünkü İkizler bir kere ilişkiye küstü mü tekrardan döndürmesi zordur.

İKİZLER BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

Sürekli aktif ve hızlı zekası ile iş yerinde İkizler burcuyla uğraşmak biraz yorucu olabilir. Onun sürekli değişkenlik gösteren yapısı çevresindekilerin ona karşı uyumlarını zorlaştırabilir. Enerjik yapısı ve çok konuşmasıyla iş yerindeki arkadaşların kafasını büyük oranda karıştırır. Zor bir iş yeri ortamı olarak gözükse de iş yerine hareketlilik katarak daha performansı çalışmaları yönünde çevresindekileri teşvik edebilir. Birlikte çalıştıkları gösteren İkizler burcu insanı ortamdaki herkese dostça davranarak onları rahatlatma anlamında da önemli bir çalışandır.

İKİZLER BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

Hayatını daima hızlı bir şekilde değiştiren İkizler burcu, dinlenmeye pek fazla vakit bulamaz. Dinlenmediği için vücutta omuzlar, kol ve bacaklar çabuk yorulur. Genelde huzursuz ve sinirli yapın sinir sistemini de kötü etkiler. Hastalığı pek fazla kafaya takmayan bu kişilerde genelde soğuk algınlığı ve bronşit görülme olasılığı yüksektir. Dikkatlerinin dağınık olması da başlarına her zaman türlü belallar açabilir.

YÜKSELEN BURCU İKİZLER OLANLAR

Bu kişilerin tavır ve davranışları da çokça değişkenlik gösterir. Kişiliklerinin orjinalliği fikir ve düşüncelerine de yansır. İnsanlarla konuşma ve anlaşmada ustalaşmış kişilerdir. Hayatlarını kısmen de olsa mantık çerçevesinde idare ederler. İkizler burcunda olduğu gibi yükseleni İkizler olan kişilerinde aşk hayatlarında gelgitler vardır. Flörtlük durumları daha çok severler. İş hayatlarında ise sürekli enerjik, dinamik ve hareketli bir tutum sergilerler.

İKİZLER BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

İkizler burcu hediye anlamında en rahat edebileceğiniz bir burçtur. İletişim ve teknolojiye meraklı İkizler burcu erkeğine kişilerine tablet, laptop, zeka oyunları, ses kayıt cihazı, Play Station, cep telefonu, satranç ya da tavla takımı, maket arabalar, bisiklet gibi hediyeler alabilirsiniz. İkizler kadının ise kitap, renkli çiçekler, küpe, kolye gibi hediyeler ile mutlu edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

İkizler burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Adile Naşit, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Çetin Altan, George Bush, J.Paul Sartre, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Tcıny Curtis, Che Guevera, John F. Kennedy, John Wayne, Thomas Mann, Erdal İnönü. Şebnem Özinal Kerem Alışık Kenan Doğulu Nilüfer, Bülent Ersoy