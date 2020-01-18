İkizlerin sandalyeye bağlandığı anaokulundan fotoğraf için kurgu iddiası

BİLECİK'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığının fotoğraflarının sosyal medyada yer alması nedeniyle anaokulu avukatı Cihat Gökdemir açıklama yaptı. Gökdemir, "Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu gibi durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını beyan etmişlerdir" dedi.

Bilecik'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Tarakçı paylaşımında, "Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya, nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Siz de çocuklarınıza güvenin, eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız, çocukların huzursuzluklarından şüphelenin" dedi. Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

'FOTOĞRAF, KURGU ŞÜPHESİ UYANDIRIYOR'

Anaokulu avukatı Cihat Gökdemir konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi. Fotoğraf karesini inceleyen fotoğrafçı ve psikologlar tarafından fotoğrafın kurgu şüphesini uyandırdığını belirten Gökdemir, fotoğraflayan kişi ya da kişilerin de olayı ilk önce okul yönetimine ve savcılığa bildirmeleri gerektiğini söyledi. Fotoğrafın 2019 yılının Kasım ayında çekildiğini iddia eden Gökdemir, şöyle konuştu:

"Bilecik'te eğitime yapmış olduğu katkılarla birçok başarılara imza atmış, ödüller almış, böyle bir kurumu, asılsız haberler ve sosyal medyadan bir linç kampanyasına dönen bu durumu üzülerek takip etmekteyiz. Müvekkillerin de üzerlerine titrediği, haberlere çok sevdikleri konu ikiz kardeş olan çocuklarımızın yemek yerken bağlandıkları, sinirlenip tabaklarını döktüklerinde de yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verildiği şeklindeki korkunç ve asılsız iddiaların, müvekkil anaokulu yetkilileri tarafından veya bilgileri dahilinde gerçekleştirilmediğini önemle belirtmek isteriz. Bu menfur olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ortaya çıkartılması için, devam etmekte olan savcılık soruşturması tarafımızca da titizlikle takip edilmekte olup, failin veya faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anaokulumuzda eğitim alan çocuklarımıza yapıldığı iddia edilen bu menfur muameleyi olay anında fotoğraflayan kişi veya kişiler, olayı derhal anaokulu yöneticilerine ve savcılığa bildirmesi gerekirken, aradan 2 ay gibi uzun bir süre geçtikten sonra sosyal medyadan duyurmaları, iyi niyetli hareket etmedikleri ve "zarar verme kastıyla" hareket ettiklerini göstermektedir. Çocuklarımızın kıyafetlerinden ve sınıftaki etkinlik materyallerinden, ilgili fotoğrafın 2019 Kasım ayı içerisinde çekildiği açıkça anlaşılmaktadır. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın da tahlili gerekmektedir. Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu gibi durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını beyan etmişlerdir"

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Kaynak: DHA