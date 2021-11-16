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Iklaya Sıklaya ne demek, TDK'ya göre Iklaya Sıklaya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Iklaya Sıklaya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Iklaya Sıklaya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Iklaya Sıklaya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Iklaya Sıklaya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Iklaya Sıklaya ne demek, TDK'ya göre Iklaya Sıklaya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iklaya sıklaya ne demek? Iklaya sıklaya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıklaya sıklaya kelimesi. Peki ıklaya sıklaya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıklaya sıklaya nedir, ıklaya sıklaya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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IKLAYA SIKLAYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iklaya sıklaya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıklaya sıklaya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ikına sıkına

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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