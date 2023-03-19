İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!

İtalya'nın tarih kokan şehri ve günümüze kadar gelen birçok eserlerinden biri olan 700 yıllık Vecciho Sarayı iklim aktivistlerinin saldırısına uğradı. Saldırı anında Floransa Belediye Başkanı Nardella'da bölgede bulunurken aktiviste engel olmaya çalıştığı görüldü!

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İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!

İtalya'nın tarihi şehirlerinden olan Florasa korkunç bir olaya sahne oldu. "Son nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivistleri 700 yıllık olan ve bir zamanalr Floransa'nın yönetildiği bugün ise Floransa Belediye Başkanlığı binası olan Vecciho Sarayı'na boyalı saldırı düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI AKTİVİSTE ENGEL OLDU

İki iklim aktivisti, öğle saatlerinde Vecchio Sarayı'na gelerek binanın duvarına yangın tüplerine doldurulmuş turuncu boyayı sıktı. Aktivistlerin eylemini tesadüfen gören ve olay anında iklim aktivistlerinin yanında bulunan Floransa Belediye Başkanı Nardella, göstericilere anında müdahale ederek, olayı durdurmaya çalıştı. Nardella, belediye polisinin de yardımıyla bir göstericinin elinden yangın tüpünü alarak uzaklaştırdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Nardella'nın göstericilere çok kızdığı ve birine "Sen ne halt ediyorsun!" ifadeleriyle çıkıştığı görüldü.

BOYANIN TEMİZLENMESİ İÇİN 5 BİN LİTRE SU KULLANILDI

Nardella, daha sonra belediye çalışanlarıyla birlikte sarayın duvarını temizlemeye çalıştı.
Floransa Belediye Başkanı Nardella, Twitter hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın iyiliği için doğmuş sanata, kültüre ve güzelliğe yapılan saldırı, en paylaşılabilir konuyu dahi hiçbir zaman haklı çıkarmaz." ifadesini kullandı.

Nardella, ülkede susuzluk nedeniyle kuraklık yaşanmaya başladığına da dikkati çekerek, çevrecilerin saldırısında kullanılan boyayı duvarından silmek için 5 bin litre su kullandıklarını kaydetti. Kullanıcılar ise göstericilere bizzat müdahale eden başkanı destekleyerek, tebrik etti. İklim aktivistleri, benzer şekilde turuncu boyalı saldırıyı 9 Mart'ta Milano'daki Vittorio Emanuele 2 anıtına düzenlemişti.

İklim aktivistleri sınırı aştı! İtalya'nın 700 yıllık tarihi Vecciho Sarayına boyalarla saldırdı! Belediye Başkanı engel oldu!

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