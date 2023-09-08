İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

Dünya genelinde iklim değişikliğine bağlı olarak ekstrem hava olaylarında her geçen gün artış yaşanırken, bu değişimlerin kara ve denizlerde yaşanan hortumları tetiklediği açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

Dünya genelinde iklim değişikliğine bağlı olarak ekstrem hava olaylarında her geçen gün artış yaşanırken, bu değişimlerin kara ve denizlerde yaşanan hortumları tetiklediği açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son birkaç yıldır artan ekstrem hava olaylarının bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini, özellikle denizlerde hortum olaylarının yaşanma ihtimalinin arttığını açıkladı. Hortumların dikey (ve genellikle yağış oluşturan) bulutlardan yeryüzüne kadar ulaşan ve de şiddetli bir biçimde dönen hava sütunları olarak tanımlandığını, konik biçimde dönen hava kütleleri olarak genellikle gözle görünür bir yapıya sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Özçelik, hortumların oluştuğu şartlara bağlı olarak farklı özeliklere sahip olduklarını söyledi. Doç. Dr. Özçelik, "Son birkaç yıldır iklimlerde bir değişim, özellikle ekstrem olayların sayısında ve şiddetinde bir artış görüyoruz. Mevsim itibarıyla deniz yüzey sıcaklığı oldukça artmış durumda. Sonbaharın gelmesiyle havakürede ve de yağış, sıcaklık gibi parametrelerde ani değişimler gerçekleşiyor. Bu değişimler hortumların oluşması için elverişli ortamı oluşturuyor. Hortumların oluşması için bazı şartlar gerekir. Güneşin yeryüzünü ve de yeryüzüne yakın havayı ısıtması sonucu hava paketçikleri ısınarak yükselmeye başlarlar. Yeterli yüksekliğe ulaştığında ise dikey yönde bulutlar oluştururlar. Bu yükseklikte havakürenin sıcaklığının hızla düşmesiyle birlikte düzensiz hava şartları ve gök gürültülü fırtınalar da beraberinde oluşur. Bu sırada yukarı doğru çekilen hava kütlesi, rüzgar hız ve yönündeki şiddetli değişikler nedeniyle dönmeye başlar. Diğer taraftan da soğuk ve daha yoğun havanın aşağı doğru hareketiyle dönme hareketi net şekilde şiddetlenir. Nihayetinde dönen hava kütlesinin yerküreye ulaşması durumunda ise hortum oluşur" dedi.

İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

İklim değişikliği deniz ve kara hortumlarını tetikliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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