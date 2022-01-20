İklimleme Cihazı ne demek, TDK'ya göre İklimleme Cihazı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İklimleme cihazı ne demek? İklimleme cihazı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iklimleme cihazı kelimesi. Peki iklimleme cihazı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iklimleme cihazı nedir, iklimleme cihazı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKLİMLEME CİHAZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İklimleme cihazı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iklimleme cihazı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klima

