İklimlendirme sektörü ISK-SODEX bir araya geliyor

Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörü, 2019 yılında 5.5 milyar dolar ihracat hedefiyle ihracatta yeni pazarlarla yöneldi.

Ticaret Bakanlığı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) desteği ile organize edilecek, iklimlendirme sektörünü kapsayan ISK-SODEX 2019 bu yıl 2 – 5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. İkili İş Görüşmeleri de 2- 3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Fuarda dünyanın her yerinden katılımcılar yer alıyor.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yatırımcıların Türkiye'ye gelme noktasında artık çok daha istekli olduklarını belirterek şunları söyledi:

"İklimlendirme sektörü Türkiye sanayinde önemli ihracat alanı ve her geçen yıl büyüme rakamlarıyla yeni rekorlar kırıyor. Sektörün son yıllarda AR-GE ağırlıklı ileri teknoloji ürünlere odaklanması özellikle dış pazarlarda rekabet üstünlüğü kazandırırken, bu yatırımlar yabancıların da dikkatini çekiyor. Türkiye iklimlendirme sektörünün önde gelen üreticileri ile ticari işbirlikleri yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısındaki artış hızla devam ediyor. Artan bu ilginin de etkisi ile sektör temsilcileriyle birlikte ISK-SODEX Fuarı hazırlık çalışmalarımız kapsamında, iklimlendirme sektörü ihracat hacminin yüksek olduğu pazarların yanı sıra, düşük hacimli yeni pazarlarda da ticaret hacmini pekiştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sektörün hedef pazarlarla ISK – SODEX'te bir araya gelmesi ve bu potansiyelini sergilemesi gerek Türkiye, gerekse Avrasya bölgesinde kendi alanında lider bir marka olan ISK – SODEX Fuarı için çok büyük önem taşıyor."

ISK-SODEX Fuarı, katılımcıları bir yandan yeni iş birlikleri için potansiyel müşterilerle bir araya getirirken, diğer yandan fuar süresince düzenlenecek forum ve konferanslarla dört gün boyunca bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturacak. (Fotoğraflı)

DHA