İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini yapan kişidir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Maaşları

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli tarımsal ve endüstriyel ürünlerin saklanması için uygun sıcaklık ve nem düzeyleri ile saklama sürelerini incelemek,

b) İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin kurulacağı mekanlar ve 100 m2'ye kadar olan tesisler için projeler hazırlamak,

c) Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerini tasarlamak, uygun elemanları seçmek ve maliyetini hesaplamak,

d) Sistemi kurmak ve devreye almak,

e) Kurulmuş iklimlendirme-soğutma sistemlerinde uygun periyodik bakım işlemlerini yapmak,

f) Her türlü soğutucu, iklimlendirici tesisatın bakım ve onarımını yapmak.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.12 olarak belirlenmiştir



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