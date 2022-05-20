İkmal İmtihanı ne demek, TDK'ya göre İkmal İmtihanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İkmal İmtihanı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İkmal İmtihanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İkmal İmtihanı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İkmal İmtihanı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkmal imtihanı ne demek? İkmal imtihanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikmal imtihanı kelimesi. Peki ikmal imtihanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikmal imtihanı nedir, ikmal imtihanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
İKMAL İMTİHANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
İkmal imtihanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre ikmal imtihanı kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Bütünleme sınavı