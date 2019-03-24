BURSA (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın üstlendiği "Çin'i Doğru Anlamak" oturumunda konuşan Pelister, Çin'in Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Çin'in Türkiye için önemli olduğunu belirten Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. 3 milyar dolarlık ihracatın 1,6 milyar dolarlık kısmı mermer, granit, krom, bakır, çinko gibi maden sektörü ürünleri. Geriye kalan 1,4 milyar dolarlık ihracat ise elektrik, elektronik ve kimyevi ürünlerdir. Dolayısıyla cari açığı düşürmenin tek yolu var: Kendimizi orada tanıtmak. Çin'in radarına girmeli ve onlarla teşviki mesaimizi artırmalıyız." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin ticaret için Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika'ya öncelik verdiğini aktardı.

Çin'in Türkiye için bir tehdit olmadığını ifade eden Olpak, "Bu ülkeler bizim önceliklerimiz arasında. Çin'e baktığımızda geçen yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar ihracat yaparken, 21,7 milyar dolar ithalatımız var. Bölgenin toplam cari açığını neredeyse tek başına Çin'den verdiğimiz gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki tehdit mi, fırsat mı? İş hayatında biz tehdit ile fırsatı birbirinin kardeşi olarak görüyoruz ve hep öyle değerlendirdik. Eğer korkuyla bakacak olursak bu bizim açımızdan tehdittir. Ama fırsat olarak değerlendirebileceksek fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu ise Çin'de yapay zekaya çok sayıda ülkeden büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin'in önemini anlamak gerektiğini vurguladı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng, Çin ile Türkiye'nin ticari ilişkilerini daha da geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, "Çin ekonomisinin yavaşladığı yönünde iddialar var. Ben buradan Çin ekonomisin yavaşlamadığını, büyüyerek devam ettiğini açıkça ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Oturumda, Winnermax Capital Yatırım Ofisi Başkanı Robert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO'su James Chen, CFIE Başkan Yardımcısı Sun Shengming da birer konuşma yaptı.