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  3. İkna çabaları sonuç verdi: Yeşil kategorideki Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik teslim oldu!

İkna çabaları sonuç verdi: Yeşil kategorideki Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik teslim oldu!

İçişleri Bakanlığının 'terörden arananlar' listesinde, adı yeşil kategoride yer alan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik'in, ikna çabaları sonucunda teslim olduğu öğrenildi.

İkna çabaları sonuç verdi: Yeşil kategorideki Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan "Erdal Uğur" kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2009'da terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren teröristin son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İkna çabaları sonuç verdi: Yeşil kategorideki Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik teslim oldu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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