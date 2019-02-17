'Okumak' anlamına gelen ikra kelimesi aynı zamanda Hz. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahy'dir. Vatandaşlar ikranın anlamını merak edip internet üzerinden "İkra nedir, ne demektir?", "İkranın gerçek anlamı nedir?", "İkra isminin anlamı nedir?" gibi araştırmalarda bulundu. İşte ikranın gerçek anlamı...

İKRA NEDİR, NE DEMEKTİR?

Ikra, Arapça bir kelimedir. Ikra; Hz. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahy'dir ve "Oku" anlamına gelmektedir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Allah’tan aldığı ilk mektuptur bu. Ve ilk mektupla gelen ilahi emir; Okudur. Mektubun sahibi Allah (C.C.), postacısı Cebrail (A.S.), alıcısı da peygamber (S.A.V.)’dir.

Bu İlahi emir gösteriyor ki; İslam Medeniyeti’nin vazgeçilmez prensibi okumaktır yani Ikra'dır. Çünkü dinin muhatabı akıl sahibi insanlardır. Aklın gıdası bilgi, bilginin anahtarı ise okumaktır.

İKRANIN GERÇEK ANLAMI NEDİR?

İkra , sadece “okumak” olarak çevrildiğinde gerçek anlamını yitirmektedir. Türkçede sadece üzerinden okumak olarak algılanan şey Arapçada tilavet kelimesi ile karşılanmaktadır. Oysa ikra , “karea” kökünden gelir ve yapısında anlayarak -düşünerek okuma anlamı vardır. Kıraat en kısa tanımla okuduğunu manalandırmaktır.

Biz ne yapmışız ? Allahın ikra , yani “oku ve anla” emrini sadece tilavete yani “yüzünden oku ve aktara” indirgemişiz. Onu okuyup anlamak ibadetken ; kelimedeki anlama boyutunu gizlemiş ve yalın bir okumayı ibadet saymışız.

Okumanın , anlamanın ve hayata aktarmanın en üst boyutu olan “tertil” ile okumayı bir kenara bırakmış , tecvit ile okumanın peşine düşmüşüz. İngilizce bir şiiri anlayarak okumak mı , yoksa anlamadan okumak mı değerlidir? Sizler bu durumu Kuran ile kıyas edin lütfen. Okunması , anlaşılması ve hayata uygulanması için gönderilmiş bir kitap düşünün ki ulaşılamasın diye yükseklere konmuş , anlaşılamaz denmiş ve okunması da sadece dile indirgenmiştir.

Kur’an da kıraat ederken euzu besmele yani kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmamız isteniyor (16/98), fakat tilavette bunu yapmamız istenmiyor. Neden?

ÇÜNKÜ KIRAAT ; AKLIN , DÜŞÜNCENİN , AKLEDEN KALBİN , BEYNİN okumasıdır.

İKRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Oku.

Hz. Muhammed (s.a.a.)’e inen ilk vahiy. Oku anlamına gelir.

Kuran’ı Kerim’de geçmektedir. (İsra 14, Alak 1)

İKRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

İkra isminin kökeni: Arapça

İkra isminin cinsiyeti: Kız

İkra isminin renk sembolü: Pembe

İkra isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

İkra isminin kullanım oranı: Bilinmiyor

İkra isminin harf sayısı: 4

İkra ismi Kuran’da geçiyor mu: Evet

İKRA İSMİNİN HARF ANALİZİ

İ: Kırılgan

K: Başarılı, unvan sahibi

R: Sert yapıya sahip

A: Atılgan-enerjik

İKRA İSMİNE AKROSTİŞ ŞİİRLER

İnsan olmanın değerini vererek

Kulağımda uğuldayan sesler

Ruhum bu hitapla bezgin eriyor

Artık söylenecek sözler tükeniyor.

İKRA İSMİ KOYULABİLİR Mİ, CAİZ MİDİR?

İkra ismi içerdiği anlamlar bakımından hiçbir sakınca içermemektedir.Bu yüzden yeni doğan bebeklere İkra ismi koymanın hiçbir sakıncası yoktur.

İKRA İSİMLİ ÜNLÜLER KİMLERDİR?

İkra isimli ünlülere araştırmalarımız sonucunda rastlayamadık.