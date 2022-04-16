İkrazatçı (Borç Para Veren) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İkrazatçı (Borç Para Veren) görev tanımı nedir, İkrazatçı (Borç Para Veren) ne iş yapar, İkrazatçı (Borç Para Veren) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İkrazatçı (Borç Para Veren) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İkrazatçı (Borç Para Veren) Tanımı;

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İkrazatçı (Borç Para Veren) Maaşı Ne Kadar? 2022 İkrazatçı (Borç Para Veren) Maaşları

İkrazatçı (Borç Para Veren) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İkrazatçı (Borç Para Veren) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İkrazatçı (Borç Para Veren) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4213.01

Meslek Adı :

İkrazatçı (Borç Para Veren)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Borç Para Verenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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