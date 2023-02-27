İkromzhon Alibaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkromzhon Alibaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İkromzhon Alibaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İkromzhon Alibaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İkromzhon Alibaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkromzhon Alibaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İkromzhon Alibaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkromzhon Alibaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkromzhon Alibaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkromzhon Alibaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkromzhon Alibaev 9 Ocak 1994 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Икромжон Алибаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkromzhon Alibaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İkromzhon Alibaev'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İkromzhon Alibaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alibaev_9

http://www.instagram.com/alibaev_9/

İkromzhon Alibaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkromzhon Alibaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

İkromzhon Alibaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkromzhon Alibaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında L. Tashkent U21

1 Ocak 2015 yılında Loko Tashkent

4 Ocak 2019 yılında FC Seoul

29 Mart 2021 yılında Daejeon Hana C.

20 Ocak 2022 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC

İkromzhon Alibaev kimdir

İkromzhon Alibaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkromzhon Alibaev şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Tashkent (-2014)

İkromzhon Alibaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 8 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

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İkromzhon Alibaev nereli

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