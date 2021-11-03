İksa ne demek, TDK'ya göre İksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İksa ne demek? İksa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iksa kelimesi. Peki iksa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iksa nedir, iksa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İksa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İksa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iksa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hendek veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak için yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla kurulan düzen, bağın

