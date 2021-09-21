İktisaden ne demek, TDK'ya göre İktisaden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İktisaden ne demek? İktisaden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iktisaden kelimesi. Peki iktisaden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iktisaden nedir, iktisaden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İktisaden kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İktisaden kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İKTİSADEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İktisaden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İktisaden kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iktisaden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekonomik olarak, ekonomi bakımından

