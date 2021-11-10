İktisat ne demek, TDK'ya göre İktisat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İktisat ne demek? İktisat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iktisat kelimesi. Peki iktisat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iktisat nedir, iktisat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKTİSAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İktisat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İktisat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iktisat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekonomi

- Tutum



İKTİSAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iktisat etmek



İKTİSAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- millî iktisat

