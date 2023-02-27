İkuma Sekigawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkuma Sekigawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkuma Sekigawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkuma Sekigawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkuma Sekigawa 13 Eylül 2000 tarihinde ---,Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 関川 郁万 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkuma Sekigawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. İkuma Sekigawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. İkuma Sekigawa'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

İkuma Sekigawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikuma.sekigawa_official/

İkuma Sekigawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkuma Sekigawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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İkuma Sekigawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkuma Sekigawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Kashima Antlers

İkuma Sekigawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkuma Sekigawa şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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