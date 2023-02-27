İkuto Gomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İkuto Gomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İkuto Gomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İkuto Gomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İkuto Gomi 9 Mayıs 2002 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 五味 郁登 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İkuto Gomi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İkuto Gomi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İkuto Gomi'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İkuto Gomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İkuto Gomi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İkuto Gomi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İkuto Gomi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2021 yılında Metta

26 Şubat 2022 yılında Tukums

27 Ocak 2023 yılında DFK Dainava

İkuto Gomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İkuto Gomi şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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