İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan koronavirüsün AB'ye etkisi değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs pandemisinin tetiklediği krizin Avrupa Birliği'nin (AB) dayanışma ilkesi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve AB'nin bu ilkeye ne kadar işlerlik kazandıracağının birliğin geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı 100 milyar avroluk işsizlik reasürans önerisinin iyi bir adım olacağını ancak Korona Bond'a da mutlaka işlerlik kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Zeytinoğlu, koronavirüs pandemisinin tetiklediği krizin Avrupa Birliği'nin (AB) dayanışma ilkesi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve AB'nin bu ilkeye ne kadar işlerlik kazandıracağının birliğin geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirtti.



AB ülkelerinin koronavirüs pandemisinden farklı düzeylerde etkilense de olumsuz etkilerinin birliğin her tarafında hissedileceğini ve bu krizden çıkmak için ülkelerin ortak politikalar yürütmesinin şart olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Tüm dünya gibi AB de büyük bir kriz ile karşı karşıya. Koronavirüs pandemisi öncelikle bir sağlık krizi. Hızla bulaşarak yayılan ve İtalya'daki son veriler ışığında, yüzde 11'i aşan ölüm oranına yol açan virüs sağlık sistemleri üzerinde eşi görülmemiş bir baskıya yol açıyor. Bu açıdan koruyucu ekipman, solunum cihazı gibi tıbbi ürünlerin krizden en çok etkilenen ülkelere iletilmesinde AB ilk etapta çok geç kaldı. Özellikle İtalya'da ‘AB bizi yalnız bıraktı’ izlenimine neden oldu. Daha sonra 16 Mart itibarıyla komisyon devreye girdi. AB'ye seyahat yasağı gibi önlemlerin yanında pandemiyle mücadele için gerekli tıbbi ekipman stoku oluşturuldu. Bazı hastalar tedavi için İtalya ve Fransa'dan Almanya'ya gönderildi. Ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin de İtalya'ya AB'den de önce yardım göndermeleri ve bunun propagandasını da iyi yapmaları AB'nin algı yaratmakta geç kaldığını ortaya koydu. Gecikerek de olsa AB bu alanda öne geçmeye çalışıyor."





- "Ya birlikte krizden çıkacaklar ya da çıkamayacaklar"





Ayhan Zeytinoğlu, krizin ekonomik boyutuna ilişkin AB’nin Avro Bölgesi'nde gerekli önlemleri alarak krizin ekonomik ve sosyal etkileri ile mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Salgının ekonomik etkilerinin dalga dalga hissedildiğini ve daha da hissedileceğini aktaran Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke ve sektörde üretim yavaşladı ve durma noktasına geldi. Tüketim davranışları değişti. Bazı sektörlerde üretim, koruyucu maske gibi ekipman imalatına kaydı. Ticaret ağları son derece olumsuz etkilendi. AB'ye baktığımızda, ekonomideki krizi tüm ülkeleri vuruyor. Ancak zaten bütçe açığı yüksek olan İtalya ve İspanya gibi ülkeleri daha da olumsuz etkileyecek. Avro alanında geçerli olan ve katı mali disiplin öngören kurallar ilk etapta gevşetildi. Ancak İtalya ve İspanya gibi ülkelerin borçlanma ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Korona Bond denilen ortak bonoların piyasaya sürülmesi önemli bir adım olabilir.

Geçtiğimiz günlerde 9 AB ülkesinin öne sürdüğü Korona Bond önerisi başta Hollanda olmak üzere, Almanya, Avusturya ve Finlandiya tarafından reddedildi. Bu, avro alanının geleceği açısından son derece olumsuz bir gelişme. Bu ülkeler şunu unutmamalı ki İtalya ve İspanya gibi Avro Bölgesi ülkelerinin büyük bir iktisadi krize girmeleri diğerlerini de etkileyecektir. Ya birlikte krizden çıkacaklar ya da çıkamayacaklar. Avrupa Komisyonu'nun son olarak getirdiği 100 milyar avroluk işsizlik reasürans önerisi ise olumlu. Hızla artan işsizliğe karşı bir destek mekanizması oluşturulmasını mümkün kılacak ve bu öneri mutlaka desteklenmeli."

Kaynak: AA