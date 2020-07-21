İKV:Türkiye AB’deki değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamaz

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Konseyi'nde krizden çıkmak için kabul edilen kurtarma paketiyle, "kurtarmanın ötesinde AB ekonomisini modernize etme"nin planladığına dikkat çekerek, "Türkiye AB'deki bu değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamaz" diye uyardı.

Zeytinoğlu, dört gündür süren zirvede tarihi bir uzlaşıya varıldığına dikkat çekerek, bu uzlaşının AB'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve ekledi:

"Dört gündür devam eden AB Zirvesi'nden olumlu sonuç çıktı ve Üye Devletler zor da olsa, bütçe ve kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar. Buna göre toplamda 1.82 trilyon euroluk bir paket söz konusu. Bunun içinde 1.074 trilyon euro tutarında AB'nin 7 yıllık bütçesi ile 750 milyar avroluk "Next GenerationEU" adlı kurtarma paketi yer alıyor. AB bu mali araçlar yoluyla Covid-19'un olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, sağlık ve araştırma alanında kapasiteyi güçlendirmeyi ve AB'nin yeni önceliklerine kaynak aktarmayı hedefliyor. Yani AB krizden çıkmak için kurtarma paketi kabul ederken, kurtarmanın ötesinde AB ekonomisini modernize etmeyi planlıyor."

Zeytinoğlu son olarak varılan uzlaşının Türkiye açısından önemini şöyle vurguladı:

"Artıları ve eksileri olsa da varılan anlaşma önemli. Türkiye açısından en büyük ticari partnerimiz olan ve adayı olduğumuz AB'nin bu reform ve yeniden atılım dönemini çok iyi izleyip, mevzuat ve uygulama alanında gerekli adaptasyonu sağlamamız gerekiyor.

"AB'nin reform öncelikleri olan yeşil düzen, dijital tek pazar, dirençli ekonomi Türkiye açısından da dikkate alınması gereken öncelikleri oluşturuyor.

"Herşeyden önce en büyük ihracat pazarımız olarak AB'nin ticaret ve sanayi politikasındaki yeni yönelimlerini dikkate almalıyız.

"Bunun yanında AB korumacılık ve rekabetin arttığı küresel ticaret sisteminde önemli bir aktör ve AB ile işbirliği içinde olmanın Türkiye açısından önemli faydaları olabilir.

"İKV olarak bu süreçleri yakından izleyip analiz ederek, iş dünyamıza rehberlik etme görevini sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA