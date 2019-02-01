İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir'i ziyaret etti
EDİRNE (AA) - AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.Alınan bilgiye göre, Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
EDİRNE (AA) - AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Sağlık Bakanlığında temaslarda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılması sonrası Sağlık Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
İl Başkanı Akmeşe, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret etti.
Ziyarette Edirne'ye yapılan ve yapılacak sağlık yatırımları konuşuldu.
Kaynak: AA
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