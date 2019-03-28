İl Başkanı Karabıyık Bozüyük belediye başkanına sahip çıktı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya yapılan çirkin saldırı sonrasında açıklamada bulundu.

İl Başkanı Fikret Karabıyık yaptığı açıklamada, "Siyaseti belden aşağıya çekmeye çalışan korsan kağıt parçaları Bilecik siyasetine hiç yakışmadı. Yerel seçim süreci başladığı günden bugüne kadar il genelinde AK Parti Bilecik ailesi olarak seçimlerin tansiyonunu yükseltecek, atmosferi gerecek açıklamalardan ve beyanlardan kaçındık. Bizler 1 Nisan sabahı bugün rakip olduğumuz kişiler ile yüz yüze geleceğimizi, diğer adaylara destek veren seçmenlerinde bizim hemşehrilerimiz olduğunu unutmadan seçim kampanyamızı yürütmeye çalıştık ve kalan günlerde de çalışacağız. Seçim gününe kadar ağzımıza gelen her lafı söyleyip, seçimden sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı samimiyetsizlik bildik" dedi.

"Kazanmanın da kaybetmenin de bir adabı vardır"

İl Başkanı Karabıyık, kazanmanın ve kaybetmenin de bir adabı olduğuna değinerek, "Dün gece Bozüyük ilçemizde başarılı Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'yı hedef alan ve siyaseti belden aşağıya çekmeye çalışan korsan kağıt parçaları ilimiz siyasetine hiç yakışmamıştır. Son derece üslubu çirkinleştiren ve maksadını aşan kağıt parçalarını hazırlayanları ve dağıtanları kınıyor, sürecin takipçisi olacağımızı bildirmek istiyorum. Son olarak söylemek istiyorum ki, kazanmanın da bir adabı vardır kaybetmenin de. Unutmayınız ki hepimizin bir eşi, çocuğu ve ailesi var. Medeni cesaretleriyle binlerce kişinin karşısına aday olarak çıkabilen, büyük fedakarlıklarla ailelerine ayıracakları vakti şehrine, hemşehrilerine ayıran tüm adayları tebrik etmemiz gerekirken bu tarz çirkin saldırılar yakışık olmamıştır. Ne olursa olsun şu bilinmelidir ki, biz sonuna kadar Fatih Bakıcı'nın yanındayız, O bizim için Bozüyük" ün Fatihidir ve her zaman öyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA