İl Başkanı Karabıyık partililerle bir araya geldi

AK Pati Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye'de bırakın hastaneyi, yolunu bile yapamayan muhalefet anlayışı olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz hiçbir hastasını hastane koridorlarında ölüme terk etmedi ve 5 yıldızlı otel odası konforunda olan hastane odalarında tedavi etti" dedi.

AK Pati Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti Gölpazarı İlçe Başkan Yardımcısı Nur Alün ile birlikte bir kafeteryada sosyal mesafe kuralına uyularak, partililerle bir araya geldiler. Toplantı, Korona virüsü, Gölpazarı'nın daha iyi konumda olması için fikir alışverişinde, el birliği ile Gölpazarı'nın gelişimine yardımcı olarak projelerin konuşulması ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçti.

"Ülkemizde bırakın hastaneyi, yolunu bile yapamayan muhalefet anlayışı vardı"

Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Pati Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Türkiye'nin bu salgında göstermiş olduğu başarı dünyada saygı ile karşılanıyor. Ülkemizde bırakın hastaneyi yolunu bile yapamayan muhalefet anlayışı varken, şimdi yüzlerce ülkeye tıbbi yardım yapan tek ülkeyiz. 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Yine ülkemiz hiçbir hastasını hastane koridorlarında ölüme terk etmedi ve 5 yıldızlı otel odası konforunda olan hastane odalarında tedavi etti. En önemlisi de dünyada bu hizmetler için, insanların ödeyemeyeceği fahiş fiyatlar isteniyor. Fakat Türkiye'de vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeden yapılıyor " dedi.

Ayrıca Karabıyık, Eylül ayı gibi Bilecik'te kongrelerimizi tamamlamayı düşünen AK Parti, yeni kadrolarla 2023 hedeflerine hazırlanarak her insanın gönlüne dokunacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA