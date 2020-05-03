İl Başkanı Yıldırım, "Çay içtim, kumar oynamadım"

Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği kumar baskınında yakalanmıştı. Başkan Yıldırım'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak evde olduğunu ancak kumar oynamadığını öne sürdü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve baskın yapmış, evde kurulan masalarda 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Bir gazetenin internet sitesinde şahsımla ilgili gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bir haber yayınlanmıştır. Haberde yer alan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim ve kumar oynadığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. Zira iş yerimin bulunduğu ve ikamet ettiğim Çanakkale-Çan ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı hiç ilan edilmemiştir. Dolayısı ile olmayan bir yasağın ihlali de söz konusu değildir. Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim.

Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim .

Hal böyle iken servis edilen bu haber ile şahsımın karalanmak istemesini şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu hususta saklı olan tüm hukuki haklarımı da kullanacağım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA